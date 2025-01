AppLovin: Folgt der Anlegerliebling jetzt Palantir und korrigiert?

Der Kursanstieg wurde durch starke Quartalsergebnisse, den Beitritt zum Nasdaq 100 und die KI-basierte Werbeplattform des Unternehmens getrieben. Dennoch fiel die Aktie am Dienstag um 7 Prozent, nachdem die Bank of America warnte, dass das App-Geschäft des Unternehmens im vierten Quartal die Erwartungen verfehlen könnte. Das Kursziel wurde in der Folge um fast 18 Prozent von 401 auf 330 US-Dollar gesenkt.

AppLovin, ein Anbieter von Marketinglösungen für mobile Apps, hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rallye von über 700 Prozent verzeichnet, was die Aktie zur besten Performerin im Nasdaq 100 machte.

Tipp aus der Redaktion Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Die Analysten heben hervor, dass die hohe Bewertung von AppLovin (50-faches des geschätzten Gewinns) eine Herausforderung darstellt. Dies sei deutlich teurer als der Nasdaq-100-Durchschnitt und vergleichbar mit Branchenführern wie Nvidia. Während das Unternehmen 2024 von der Rotation in KI-bezogene Software profitiert hat, steht es nun unter Druck, die Erwartungen mit greifbaren Ergebnissen zu erfüllen.

Die Analysten erwarten für das vierte Quartal 2024 einen Gewinnsprung von 155 Prozent auf 1,25 US-Dollar pro Aktie, was einem Jahreswachstum von über 300 Prozent entspricht. Der bevorstehende Ergebnisbericht im Februar wird dabei als entscheidender Katalysator für die Aktie angesehen. Während 21 von 27 Analysten eine Kaufempfehlung aussprechen, liegt das durchschnittliche Kursziel laut MarketWatch 9 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Die Bank of America betont, dass das App-Geschäft zwar weniger bedeutend als die Software-Sparte sei, aber dennoch "eine Nuance" in den Ergebnissen darstellen könnte. BofA-Analyst Ken Mahoney wartet daher an der Seitenlinie und würde erst bei einer Bestätigung des Wachstumskurses erneut investieren. Trotz der Unsicherheiten bleibe AppLovin langfristig attraktiv. "Neue Höchststände führen in der Regel zu weiteren Höchstständen", kommentierte Mahoney.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion