Steigende Anleiherenditen als Alptraum für Aktien – fette Korrektur voraus?

Die sogenannten "Bond Vigilantes", Investoren, die Staatsanleihen verkaufen, wenn sie Inflationsrisiken sehen, sind zurück. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist in dieser Woche auf über 4,7 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit April, und könnte laut Experten weiter steigen.

"Aktien sind derzeit im Vergleich zu Anleihen so teuer wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr", sagte Brad McMillan von Commonwealth Financial Network. Die Gewinnrendite des S&P 500 liegt bei 3,7 Prozent, während BBB-Unternehmensanleihen 5,6 Prozent bieten, was die Attraktivität von Anleihen erhöht. Michael O'Rourke von JonesTrading betonte: "Wenn Anleihenrenditen weiter steigen, müssen Aktienbewertungen nach unten korrigiert werden."

Der designierte US-Präsident Donald Trump plant eine Zollpolitik, die laut Ökonomen inflationäre Risiken birgt. Trumps Berater erwägen angeblich, sogar den wirtschaftlichen Notstand auszurufen, um diese Maßnahmen schneller umzusetzen. Gleichzeitig plant das US-Finanzministerium umfangreiche Anleiheauktionen, was den Druck auf die Märkte verstärken könnte.

Peter Tchir von Academy Securities erwartet kurzfristig eine Rendite von 4,75 Prozent für 10-jährige US-Anleihen, während Jim Bianco von Bianco Research einen Jahresdurchschnitt von 5,23 Prozent prognostiziert.

Das Inflationsgespenst geht wieder um

Das Risiko einer anhaltenden Inflation bleibt ein Hauptanliegen. Die US-Notenbank Federal Reserve befürchtet, dass die Inflation im Jahr 2025 höher ausfallen könnte als erwartet, während Trumps Vorschläge wie Steuersenkungen und Deregulierung die Staatsverschuldung um 7,8 Billionen US-Dollar erhöhen könnten. "Diese Regierung ist nicht fiskalkonservativ, was den Druck auf Anleihen erhöht", so Tchir.

Experten warnen vor einer möglichen Markt-Korrektur. Der Spread zwischen Aktienrenditen und Anleiherenditen hat sich seit zwei Jahren negativ entwickelt, ein Muster, das oft eine Marktanpassung ankündigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion