Klima-Extreme befeuern Kaliforniens Brände

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Einst fürchteten die Menschen in Kalifornien vor allem Erdbeben und Überflutungen, mittlerweile verbreiten dort große Flächenbrände häufig Angst und Schrecken. Die Zahl der Waldbrände steige exponentiell an, erklärten Wissenschaftler des US-Bundesstaates schon 2022. Schuld sei der menschengemachte Klimawandel mit heißerem und trockenerem Wetter.

Traditionellerweise dauerte die Dürrezeit in Kalifornien von Mai bis September, während Oktober bis April als die Regenzeit galt. Doch im Süden Kaliforniens, wo Los Angeles liegt, hat es seit mindestens acht Monaten so gut wie gar nicht mehr geregnet. Bäume und Sträucher sind vertrocknet, brennen also leicht. Hinzu kommen die für die Saison typischen, kräftigen Santa-Ana-Winde, welche die Flammen schnell verbreiten.