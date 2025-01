Brent Oil droht Debakel. Bringt der schwache Ölpreis BP, Shell & Co ins Wanken?

In der letzten Kommentierung zu Brent Oil an dieser Stelle vom 02. Januar wurde das sich damals anbahnende Ausbruchsszenario thematisiert. Der Ölpreis durchbrach im Anschluss den Widerstandsbereich um 75 US-Dollar / 76+ US-Dollar und beendete damit eine langwierige Bodenbildung. Der Weg in Richtung 81+ US-Dollar schien frei. Auf dem Weg dahin setzten jedoch im Bereich von 78 US-Dollar Gewinnmitnahmen ein. Brent Oil kam zurück.

Wie ist der „Schwächeanfall“ des Ölpreises einzuordnen?

Bricht man die aktuelle Gemengelage auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann lässt sich kurz und knapp zusammenfassen: Es ist noch nichts Gravierendes passiert. Es ist nicht unbedingt selten, dass ein Ausbruchsversuch noch einmal auf das Ausgangsniveau (in diesem Fall ist es der Preisbereich 75 US-Dollar / 76+ US-Dollar) zurückkommt. Allerdings werden die nächsten Tage nun wichtig und richtungsweisend.

Das schwarze Gold in Nöten

Brent Oil muss das Ausbruchsniveau nun erfolgreich bestätigen. Insofern sollten Rücksetzer unter die 75 U-Dollar tunlichst ausbleiben. Ein Abtauchen unter die 75 US-Dollar könnte Brent Oil in Bedrängnis bringen und weitere Abgaben in Richtung 70 US-Dollar / 68 US-Dollar forcieren. Aber, soweit es noch nicht. Sollte es Brent hingegen gelingen, das Ausbruchsniveau erfolgreich zu verteidigen und so zu bestätigen, könnte sich eine Bewegung in Richtung der bereits kolportierten 81 US-Dollar anschließen. An dieser Stelle sei noch auf das „richtige“ Gold verwiesen. Das Edelmetall befindet sich ebenfalls in einer richtungsweisenden Phase. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Goldpreis vor Weichenstellung.“. Ansprechendes Aufwärtsmomentum findet man hingegen bereits bei Kupfer. Der Kupferpreis startete überaus dynamisch ins neue Jahr. Statt weiterer Abgaben schaltete das Industriemetall in den Rallyemodus. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis knallt rauf - Kupfer mit Traumstart. Diese Gold- und Kupferaktie ist besser als Barrick Gold“.

US-Daten im Blick

Der gewohnte Blick auf die Daten zum US-Ölmarkt. Die EIA (Energy Information Administration) gab für die Woche zum 03. Januar eine Ölförderung in Höhe von 13,563 Mio. bpd bekannt. Das lag nur knapp unter dem bisherigen Rekord aus der Woche zum 06. Dezember. Damals wurde eine Produktion in Höhe von 13,631 Mio. bpd vermeldet. Die EIA gab für die Woche zum 03. Januar Rohöllagerbestände in Höhe von 414,6 Mio. Barrel an. Das ist im Vergleich zur Vorwoche ein Minus in Höhe von 1 Mio. Barrel.

Bringt der schwache Ölpreis BP, Shell & Co ins Wanken?

Wir reagieren die Aktien der Ölproduzenten, wie BP, Shell & Co., auf den Rücksetzer von Brent Oil? Bislang hält sich die Reaktion in Grenzen. Schauen wir uns das Beispiel BP an.

Die BP-Aktie sieht sich aktuell leichten Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Nach der Kursrallye der letzten Tage und vor dem Hintergrund der aktuell schwächelnden Ölpreise kommen diese Gewinnmitnahmen zunächst nicht überraschend. Etwas „ärgerlich“ ist aus charttechnischer Sicht der Zeitpunkt. Die BP-Aktie war gerade drauf und dran, sich durch das markante Widerstandscluster 5,0 Euro / 5,2 Euro zu arbeiten, als der Aktie der Schwung verloren ging. Ein Rücksetzer auf 4,8 Euro wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren, doch sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte