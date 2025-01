Pistorius sagt Ukraine Lenkflugkörper zu

sirmike [Blogger] schrieb 03.01.25, 13:47

Der Kursverlauf/Chart erzählt dir überhaupt nichts über den Kursverlauf der Zukunft. Nullkommanix.



Denn in den Kursen der Vergangenheit sind alle möglichen Einflüsse enthalten, also Unternehmensnews, politische Entwicklungen, Katastrophen, Kriegsausbrüche usw. Und die werden in dieser Form nicht genauso wieder in der Zukunft stattfinden, weder in Art, Häufigkeit, Intensität, Reihenfolge.