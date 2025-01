neoshare AG / Sparkassen beteiligen sich bei neoshare

Sparkassen beteiligen sich bei neoshare München (ots) - Die Hamburger Sparkasse, die Sparkasse KölnBonn, die Sparkasse Hannover und die Kreissparkasse Ludwigsburg beteiligen sich bei der neoshare AG. Mit ihrer Beteiligung übernehmen die Sparkassen als weiterer strategischer Partner Anteile in gleicher Höhe wie die Volksbanken.

Durch die Kombination der technologischen Expertise von neoshare, insbesondere im Bereich Künstlicher Intelligenz sowie der führenden Marktstellung der Sparkassen und Volksbanken Raiffeisenbanken in der gewerblichen Immobilienfinanzierung entsteht eine entscheidende Grundlage für eine unabhängige Branchenlösung.



Das zusätzlich gewonnene Kapital fließt vor allem in die Weiterentwicklung der Plattform, den Ausbau der KI-Forschung und die Expansion der neoshare AG, die auch nach der Beteiligung unabhängig bleibt und mehrheitlich durch den Gründer kontrolliert wird.



Über die Sparkassen



Hamburger Sparkasse



Die Hamburger Sparkasse (Haspa) ist mit einer Bilanzsumme von rund 57 Milliarden Euro die größte Sparkasse Deutschlands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1827 unterstützt sie die Menschen und Unternehmen in der Metropolregion Hamburg bei allen Finanzfragen und darüber hinaus. Die Haspa finanziert die meisten Startups in Hamburg und verfügt über besonderes Branchen-Know-how für große Immobilien- oder Unternehmenskunden. Insgesamt betreuen die rund 4.500 Mitarbeitenden rund 1,5 Millionen Kundinnen und Kunden.



Sparkasse KölnBonn



Die Sparkasse KölnBonn ist mit einer Bilanzsumme von rund 28 Milliarden Euro die drittgrößte Sparkasse in Deutschland und der wichtigste Finanzdienstleister in Köln und Bonn. Sie hat einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und setzt seit jeher auf Kundennähe, Innovationskraft und regionale Verantwortung. Mit rund 3.500 Mitarbeitenden betreut sie fast 850.000 Kundinnen und Kunden.

Sparkasse Hannover



Die Sparkasse Hannover ist mit einer Bilanzsumme von rund 20 Milliarden Euro die sechstgrößte Sparkasse in Deutschland und ist ein führender Finanzdienstleister in der Region Hannover. Seit über 200 Jahren steht sie für finanzielle Sicherheit, innovative Dienstleistungen und nachhaltige Entwicklung. Über 1.900 Mitarbeitende betreuen rund 700.000 Kundinnen und Kunden und bieten umfassende Lösungen für Privat- und Geschäftskunden.



Kreissparkasse Ludwigsburg



Die Kreissparkasse Ludwigsburg ist mit einer Bilanzsumme von über 12,3 Milliarden Euro eine der leistungsstärksten Sparkassen in Baden-Württemberg und zählt zu den zwanzig größten Sparkassen in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1852 ist sie fest in der Region Ludwigsburg verwurzelt und verbindet Tradition mit modernem Service. Mit rund 1.400 Mitarbeitenden betreut die Kreissparkasse Ludwigsburg rund 640.000 Kundenkonten.



Über neoshare:



Die neoshare AG, als "AI-First Company" , versteht sich als Wegbereiterin der digitalen Transformation in der B2B-Finanzierungslandschaft und nimmt als führende KI-gestützte Plattform eine einzigartige Schnittstelle zwischen der Immobilien- und Finanzwirtschaft ein. Mit einem hochqualifizierten Team von über 200 Mitarbeitenden bietet das Unternehmen die SaaS-Plattform "neoshare" als End-to- End-Lösung an. Damit werden nicht nur die Umsetzung und das Management von Finanzierungen und Transaktionen hocheffizient gestaltet und digitalisiert, sondern dank des ganzheitlichen Ansatzes auch Insellösungen abgelöst.

Daneben unterstützt das Team der neoshare Real Estate GmbH seine Kunden bedarfsorientiert mit einer Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen , darunter in den Bereichen Transaction, Debt & Structured Finance und Valuation .

Die Nutzung von neoshare ermöglicht Immobilienunternehmen und Projektentwicklern eine "Single Source of Truth" , enorme Effizienzgewinne sowie zusätzliche Sicherheit bei der Umsetzung von Finanzierungsvorhaben und Transaktionen.

Für Finanzinstitute bedeutet die Einführung von neoshare eine Steigerung des Geschäftspotenzials, eine Erleichterung der Risikodiversifikation und eine umfassende Optimierung der operativen Prozesse durch Digitalisierung, Teilautomatisierung und intelligentes Datenmanagement, sowohl intern als auch in der Kooperation mit externen Partnern und Kunden.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.neoshare.de/

Pressekontakt:



Orchan Ali-sade

Mobile: +49 1607253880

Email: mailto:neoshare@piabo.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172537/5946095 OTS: neoshare AG