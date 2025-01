Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit vier Wochen.

Krebs44 schrieb gestern 19:51

Hallo an alle,ja komischer Sprung beim Gold zwischendurch,wie so oft aber Gold wird ja nicht manipuliert,ist alles nur Einbildung (grins)und die ersten Alu-Hüte werden ja auch schon wieder in den Ring geworfen (Schlafschaf?).

Ich habe mich aus den Forum weitestgehend zurückgezogen,Gold steigt auch ohne mein nichtswürdigen Zutun und die vielen Löschungen von Beiträgen hier bestärken mich darin.

An die beruflichen Mitleser hier nur eines,Gold ist richtiges Geld und in der Politik geht es um Geld also gehören, zumindest ein Teil dieser Beiträge,hier in das Forum.Allen Schlafschafen möchte ich als ehemals in der DDR geborener und zwangsrekrutierter Bundesbürger nur eines mit auf dem Weg geben: Wenn die Politik an der Realität und dem Volk vorbei regiert und nur noch Linientreue honoriert und toleriert wird,dann wird dies nicht von Dauer sein.Dem woken Mainstream ist in den USA der Kopf abgeschlagen worden und in Deutschland agieren nur noch die Hände und Füße davon.Hoffen und freuen wir uns alle auf positive Veränderungen in unserer Gesellschaft ,auf die Einhaltung des Grundgesetzes der BRD,auf Politiker die dem Volke dienen und "die mit Deutschland" etwas anfangen " können.Dabei ist jeder von uns gefragt etwas zu tun, für unsere Kinder und für unsere Enkel und vor allem für den Frieden ,denn ohne Frieden ist alles nichts.Gold wird dabei unser Gradmesser sein .

Dieser Beitrag ist jetzt zur Löschung freigegeben.