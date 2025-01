Einsatz von Leverkusens Xhaka gegen BVB fraglich

halbgott schrieb gestern 23:58

mein Gott es wird absurd albern?



die unterschiedlichen Transfereinnahmen sind in vielen sehr unterschiedlichen rein faktischen Quellen genannt, ob diese Transfereinnahmen in Q1 oder Q3 als Forderung bilanziert werden, ist dabei letztlich total unerheblich. habe auch nirgends geschrieben, daß es in Q1 als Forderung bilanziert sein müsste, auch wenn Du jetzt im albernen Kindergartenfettdruck spitzfindig wirst.



Es sei denn man stellt ernsthaft in Frage, daß Rothe 5 Mio, Brunner 4 Mio, Füllkrug 30 Mio, Pohlmann 1,6 Mio und Kamara x Mio brachten, so wie es in den Quellen unterstellt wird. Den Q1 Bericht lesen und dann nicht verstehen, worum es geht, ist schon ne Kunst. die Bruttotransfereinnahmen für die genannten Spieler werden höher sein als in Q1 als Forderung ausgewiesen, sorry, es ist einfach genug und sorry, das kann ich hier sogar ohne Fettdruck schreiben, so dermaßen simpel ist das.