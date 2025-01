Wie die Waldbund GmbH Unternehmensflächen ökologisch und wirtschaftlich optimiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Viele Unternehmen machen sich um die eigenen Außenflächen keinegroßen Gedanken - damit verschenken sie allerdings ein enormes Potenzial. Um dieMöglichkeiten der Flächen auszuloten und bei überschaubarem Aufwand einenlangfristigen Gewinn zu erzielen, führt Marco Klein mit der Waldbund GmbHFlächenoptimierungsanalysen durch, die sich an wirtschaftlichen und ökologischenAnsprüchen gleichermaßen orientieren. Wie sich mit der sinnvollen Gestaltungfirmeneigener Außenflächen die Kosten senken lassen und warum konkurrierendeNutzungen oft leicht unter einen Hut zu bringen sind, erfahren Sie hier.Nicht selten werden Außenflächen von Unternehmen nicht optimal genutzt. Imschlimmsten Fall sieht es so aus: Die Fläche hinter der Produktionshalle wurdeim Zuge der Errichtung des Gebäudes asphaltiert, wobei der Asphalt inzwischenrissig geworden ist und sich das Unkraut durch die Ritzen drängt. Einefestgelegte Nutzung gibt es nicht, doch es hat sich mit der Zeit eingebürgert,dass einige Mitarbeiter ihre Autos dort parken und am Rand wurde nicht mehrbenötigtes Material abgelegt, das allmählich Rost ansetzt. Es wäre ein traurigerAnblick, doch außer den wenigen Mitarbeitern, die zu ihren Autos wollen, kommthier ohnehin niemand vorbei. "Es gibt tatsächlich nicht wenige firmeneigeneAußenflächen, die wie ein Symbol für verpasste Chancen wirken, auch wenn esnicht so extrem wie in dem beschriebenen Beispiel sein muss. Häufiger haben wires sicherlich mit einfachen Rasen- oder Schotterflächen zu tun", sagt MarcoKlein, Gründer und Geschäftsführer der Waldbund GmbH. "Wenn eine Umgestaltungnicht angegangen wird, liegt es meist daran, dass die Frage des Aufwands imMittelpunkt steht. Dabei lassen sich mit sinnvollen Maßnahmen für dieUnternehmen sogar Kosten einsparen.""Wer herausfinden möchte, welche Maßnahmen das in seinem konkreten Fall sind,muss das Potenzial seiner Flächen zunächst umfassend erkunden", fügt Marco Kleinhinzu. "Entscheidend ist dabei, dass wirklich alle Aspekte einer möglichenNutzung für die Analyse herangezogen werden." Unter dieser Prämisse erstellt ermit der Waldbund GmbH Flächenoptimierungsanalysen undFlächenerweiterungspotenzialanalysen, die sich auf innovativeNutzungsmöglichkeiten konzentrieren. Es geht ihm vor allem darum, dass seineEmpfehlungen kostensenkend wirken oder zusätzliche Einnahmen generieren. Für dieBeratung steht den Unternehmen ein Team aus erfahrenen Branchenspezialisten zurVerfügung, die Gebiete wie Bauplanungsrecht, Baulandentwicklung, Ökologie,Versicherungsfragen, Immobilieninvestitionen und Finanzplanung abdecken. DieWaldbund GmbH begleitet auch die anschließende Umsetzung, wobei sie auf