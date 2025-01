Deutsche Lufthansa - Aktie im Rampenlicht - 09.01.2025

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,17 % geändert.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag eher vorsichtig agiert. Ohne Impulse aus den USA bewegte sich der deutsche Leitindex Dax in einer engen Spanne. Am Nachmittag ließ er seine moderaten Verluste hinter sich und notierte knapp …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

(Im 2. Satz wurde berichtigt: Die schwerere linke Herzkammer bezieht sich nur auf jene Anwohner, die Fluglärm in besonderem Maße ausgesetzt waren. Satz am Ende des 3. Absatzes ergänzt.) LONDON/MAINZ (dpa-AFX) - Eine Studie zeigt erstmals die …