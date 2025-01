Streaming-Publikum wächst noch immer

BERLIN (dpa-AFX) - Das Streaming-Publikum in Deutschland ist 2024 weiter gewachsen. Im vergangenen Jahr hatten laut AGF Videoforschung 67,73 Millionen Menschen mindestens ein Mal Kontakt mit einem der Streaming-Angebote, die der AGF-Messung unterliegen. Das sind 5,2 Prozent mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als im Jahr 2023. Dies entspreche einem Anteil von 86,5 Prozent an dem gesamten TV-Publikum, berichteten die Experten.

Die Werte aus der eigentlichen AGF-Messung bilden nicht den kompletten Streamingmarkt ab. Aktiv ausgewertet werden die Angebote und Mediatheken von ARD und ZDF, von der RTL-Gruppe , ProSieben.Sat.1/Joyn , Sport1, Welt, Sky/Wow und DAZN. "Ergänzend dazu zeigen auch die Ergebnisse aus der passiven AGF-Smart-Meter-Messung, dass die Streamingplattformen Amazon , Disney+ , Netflix und Youtube zusammen mit einer durchschnittlichen Sehdauer am Big Screen von durchschnittlich 13 Minuten am Tag ein fester Bestandteil der Bewegtbildnutzung in Deutschland sind", ergänzten die Statistiker./bok/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 215,2 auf Tradegate (09. Januar 2025, 15:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,02 %. Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,26 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +6,83 %/+27,73 % bedeutet.