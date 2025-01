Intel: Kann der gebeutelte Chiphersteller mit neuem CEO die Wende schaffen?

In einer Mitteilung am Donnerstag erklärte Citi-Analyst Christopher Danely, dass ein neuer CEO die strategische Ausrichtung des Unternehmens verändern könnte. Pat Gelsinger, der Intel seit vier Jahren leitete, trat Anfang Dezember mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand.

Bis zur Ernennung eines Nachfolgers leiten Executive Vice President David Zinsner und CFO Michelle Johnston Holthaus das Unternehmen als Co-CEOs. Während Gelsingers Amtszeit fiel die Aktie von Intel stark, da der Konzern Schwierigkeiten hatte, sich gegen Konkurrenten wie Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing zu behaupten.