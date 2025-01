Wer bestimmt, was gesagt wird? Musk und Weidel schreiben Mediengeschichte

Warum hat sich das Gefühl eingestellt, man könne nicht mehr alles sagen? Landauf-und Landab besteht dieser Eindruck. Was kann man denn eigentlich nicht mehr sagen? Gibt es nicht unzählige Zeitungen und Foren? Und hat nicht gerade das Internet zu einer Pluralität der Meinung beigetragen?

Nach Hans Magnus Enzensberger Medientheorie müsste dies der Fall sein. Er zeichnet in seinem Essay "Baukasten zu einer Theorie der Medien" das Bild der "emanzipatorischen Medien", einer Selbstermätigung, bei der die Menschen "die Kontrolle über ihre eigene Mediennutzung und -produktion haben". Das Internet heute erfüllt diese Bedingungen, er konnte es 1970 noch nicht kennen.

Aber die Theorie Enszensbergers ist das Pendant zu Marx`Leitsatz, dass man der Arbeiterklasse nur die Produktionmittel übergeben müsse – bei Enzensberger sind die Produktionsmittel die Medien – damit der Laden läuft. Beide Theorien sind an der Wirklichkeit zerschellt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass Meinungen verschieden sind, über die Mittel, über das Medium hinaus.

Heute, 9. Januar 2025, um 19.00 Uhr MEZ spricht X-Eigentümer Elon Musk mit AfD-Chefin Alice Weidel. Tichyseinblick.de überträgt das Interview live. Ab 18.30 Uhr diskutieren Gäste zum Thema „Was will Trump – was bedeutet Österreich für Deutschland?“. Anschließend dann live weitere Diskussionen.

Aber kommen wir ruhig auf die Frage der Machtmittel: Ist es Elon Musk, der seine Macht ausnutzt und fähig ist wie kein anderer diese zu bündeln, um seine Meinung zu pushen, um Alice Weidel in den Vordergrund des laufenden Wahlkampfes zu stellen? Ja, klar. Er macht es, weil er es kann. Ist das Ok? Das wäre eine moralische Frage.

Ist es rechtlichlich in Ordnung oder moralisch unverantwortlich: Das sind zwei verschiedene Fragen. Selbst wenn man es als moralisch als nicht verantwortlich sehen wollte, dass Musk seine mediale Präsens derart ausübt; so kann man es nicht mit dem Versuch glattziehen, es auch als rechtlich falsch darzustellen, so wie es jetzt von der EU und dem Bundestag geprüft wird.

Das Dilemma zwischen moralischer Verantwortung und rechtlicher Zulässigkeit zeigt auch, wie aktuell die Diskussionen zwischen der Trennung von Recht und Moral ist. Während Musk formal nichts Illegales tut, bleibt die Frage bestehen, ob sein Handeln moralisch in Ordnung ist. Aber aus Musks Perspektive stellt sich die Frage nicht. Er könnte die Frage sogar umdrehen und sagen, es liegt eben in meiner Verantwortung das Richtige zu tun, und dieses Interview ist das Richtige.

Nun besteht der Eindruck, auch weit über das rechte Lager hinaus, dass man nicht mehr gewisse Dinge sagen könne; weil es ein Denkverbot für bestimmte Themen gebe; nicht ein per Gesetz erlassenes Gebot, sondern viel feiner. Man fühlt sich wie vor einem imaginären Gesslerhut, den man grüßen muss, bei dem man sein Denken zugunsten bestimmter Meinungen abnicken, es einsäumen muss.

So wirken mache Meinungen denn auch polarisierend, die sich außerhalb des imaginären Gesslerhutes befinden. Sie wirken anziehend, bilden einen Pol, weil sie eine Grenze überschreiten, weil sie vielleicht sogar neu sind.

Es mag so manche irritieren, dass Musk einer umstrittenen Politikerin wie Alice Weidel Raum gibt, doch genau darin liegt die Stärke seines Ansatzes. Es geht nicht darum, sich einer vorgegebenen Moral zu beugen, sondern darum, Meinungsvielfalt zu ermöglichen, auch wenn diese unbequem ist. Wer entscheidet schließlich, welche Meinungen "zu viel" sind oder wer gehört werden darf? Diese Aufgabe darf nicht bei Institutionen liegen, die am liebsten Meinungen unter den Gesslerhut zwingen würden.

Die größte Bedrohung für die Freiheit ist nicht der offene Diskurs, sondern die Angst davor.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion