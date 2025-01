Mehr als 50 Prozent der Unternehmen sorgen sich um die Halbleiterversorgung der nächsten zwei Jahre (FOTO)

Berlin (ots) -



- Die Verbreitung von KI und generativer KI treibt die Nachfrage nach Chips in

die Höhe: Die nachgelagerten Industrien [1] schätzen bis Ende 2026 eine

Steigerung um 29 Prozent, doppelt so hoch wie von der Halbleiterindustrie

erwartet.

- Jedes dritte nachgelagerte Unternehmen prüft oder hat sich bereits aktiv mit

der internen Chipentwicklung befasst, um eine stärkere Anpassung zu

ermöglichen und mehr Kontrolle über die Lieferkette zu erhalten.

- Die Halbleiterindustrie plant, den Anteil der inländischen Beschaffung in den

kommenden zwei Jahren um 17 Prozent zu steigern.



Die neue Studie des Capgemini Research Institute

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/capgemini-research-institute/) über

die Zukunft der Halbleiterindustrie, " The semiconductor industry in the AI era:

innovating for tomorrow's demands

(https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/01/Semiconductors-report.pdf)

", zeigt, dass die zunehmende Verbreitung von KI und generativer KI (Gen AI) die

Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterlösungen erheblich steigert.

Geopolitische Spannungen, internationale Handelsbeschränkungen und der Fokus auf

technologische Souveränität bereiten jedoch Sorge darüber, ob die

Halbleiterindustrie die Nachfrage befriedigen kann.







speicherintensiven Bauelementen wird in den kommenden zwölf Monaten deutlich

zunehmen. Um das Potenzial dieses Trends voll auszuschöpfen, sollte die

Halbleiterindustrie gezielt in innovative Designansätze, hochmoderne und

nachhaltige Fertigungstechnologien sowie in eine stärkere lokale Beschaffung und

Nearshoring investieren, um die Lieferkettenstabilität langfristig zu

gewährleisten.



Die Einführung von Gen AI und Technologien wie 5G, IoT, autonomes Fahren, AR/VR

und Edge Computing treiben die Nachfrage nach leistungsfähigeren, effizienteren

und maßgeschneiderten Chips voran: Fast drei von fünf Halbleiterunternehmen

geben an, dass Gen AI und Wireless-Technologien wie 5G ihre strategische

Ausrichtung prägen.



Fortschritte in der Halbleitertechnologie treiben die Innovation in

nachgelagerten Industrien und ermöglichen intelligentere und effiziente

Produkte. Aufgrund der enormen strategischen Bedeutung von Halbleitern glauben

weniger als drei von zehn Unternehmen, dass das Chipangebot ausreichend ist.



"Die Halbleiterindustrie steht vor großen Herausforderungen: Kunden verlangen

personalisierte und intelligente Produkte. KI wird ein Bestandteil in nahezu

allen Geräten werden. Dies erfordert auf breiter Basis leistungsfähige, Seite 2 ► Seite 1 von 4





