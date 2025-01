Auf Warren Buffetts Spuren: 1 Value-Investor, dessen Portfolio 1.386 % zugelegt hat

Warren Buffett und Charlie Munger haben viele erfolgreiche Fondsmanager inspiriert, ihrem Weg zu folgen. Einer von ihnen ist Christopher Bloomstran. Er studierte in Boulder (Colorado, USA) Finanzwesen, bevor er 1994 als Chartered Financial Analyst (CFA) zertifiziert wurde. Nachdem er für UMB Investment Advisors tätig war, das Trust-Investmentgeschäft in St. Louis und Denver und den Scout Balanced Fund managte, gründete er mit der Semper Augustus Investments Group 1998 schließlich seine eigene Investmentgesellschaft.

Seitdem konnte er bis Ende 2023 eine Performance von 1.386 Prozent erzielen, während der S&P-500-Index im gleichen Zeitraum etwa 513 Prozent zulegte. Allein zwischen 2013 und dem dritten Quartal 2024 ist Sempers verwaltetes Vermögen von 169,5 Millionen auf 591,6 Millionen US-Dollar gestiegen.