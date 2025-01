DIOSynVax gründet neues Beratungsgremium, um die klinische Entwicklung seiner NextGen-Impfstoffe gegen Grippeerkrankungen einschließlich Vogelgrippe voranzutreiben

CAMBRIDGE, Großbritannien, und SAN DIEGO, Kalifornien, 9. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DIOSynVax, ein Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf die klinische Phase, das bei der Entwicklung innovativer, breit schützender Impfstoffe an vorderster Front steht und auf der Sicherheit seiner First-in-Human-Impfstoffstudie gegen Coronaviren aufbaut, stellt neben seinem neuen Beratungsgremium ein neues Portfolio an präpandemischen Impfstoffen gegen Vogelgrippe, suprasaisonale und universelle Influenza vor.

Der Vogelgrippe-Impfstoff des Unternehmens hat nun seine Wirksamkeit und Sicherheit in Tiermodellen wie Frettchen nachgewiesen und ist bereit für Versuche am Menschen. Der einzigartige Impfstoff ist so konzipiert, dass er robuste, breit schützende Immunreaktionen gegen eine Reihe von hochgradig gefährlichen Viren auslöst, wie sie bei weltweit auftretenden Vogelgrippe-Fällen beim Menschen auftreten können, die die öffentliche und globale Gesundheit bedrohen. Da die Zahl der Vogelgrippe-Infektionen weltweit steigt und der erste gemeldete Todesfall in Verbindung mit dem Virus in den USA aufgetreten ist (https://www.washingtonpost.com/health/2025/01/06/bird-flu-first-human-death-us/), bereiten sich Länder weltweit auf einen möglichen Ausbruch der Vogelgrippe beim Menschen vor (The New York Times). Die „Digital Immune Optimized Synthetic Vaccine"-Technologie (DIOSynVax) des Unternehmens ist strategisch so positioniert, dass sie mithilfe von KI die Entwicklung von sichereren und wirksameren Impfstoffen für die Bedrohungen von heute und intelligentere für die von morgen beschleunigt.

Während der COVID-19-Pandemie schwenkte DIOSynVax um und nutzte seine computergestützte Technologie zur Entwicklung eines breit schützenden Impfstoffs gegen SARS, SARS-CoV-2 und verwandte Coronaviren. Nach umfangreichen Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien an Tieren (Vishwanath et al., Nature Biomedical Engineering 2023) wurde die erste klinische Phase-1-Studie mit diesem revolutionären, digital entwickelten Impfstoff-Antigen an den klinischen Forschungseinrichtungen des NIHR in Southampton und Cambridge durchgeführt, an der gesunde Probanden teilnahmen. Der Impfstoff wurde mit einem nadelfreien Gerät in die Haut verabreicht, und die Ergebnisse zeigten, dass der Impfstoff sicher und gut verträglich war.