120 BPS-Ertragsvorsprung 150 BPS geringere Eigenkapitalquote

Der neue Banking Pulse von Alvarez & Marsal, (A&M)

(https://www.alvarezandmarsal.com/) einem international führenden

Beratungsunternehmen, zeigt, dass nordamerikanische Banken ihre europäischen

Mitbewerber bei der Ertragsgenerierung, mit Netto-Zinsmarge (NIM) von 1,8 % im

Vergleich zu nur 1,2 % bei europäischen Finanzinstituten überholen. Auch die

Nettoeinnahmen aus Gebühren und Provisionen liegen in Nordamerika um 60

Basispunkte höher. Dadurch erzielen nordamerikanische Banken 50 % mehr Einkünfte

aus Bankendienstleistungen als ihre europäischen Pendants.







Bezug auf Umsatz und Geschäftseffizienz deutlich übertreffen, während

europäische Banken durch strengere Kostensenkungsmaßnahmen nach der Finanzkrise

in der Kosten-Ertrags-Effizienz führend sind. Sie weisen eine durchschnittliche

Kosten-Ertrags-Quote von 55 % auf und übertreffen damit die 62 % der US-Banken.



Die Gesamtrentabilität ist vergleichbar: Nordamerikanische Banken erzielen eine

durchschnittliche Eigenkapitalrendite von 11,9 % im Vergleich zu 11,3 % bei

europäischen Banken. Dennoch bleibt die Bewertungslücke groß: Nordamerikanische

Banken werden mit dem 1,4-fachen des Buchwerts gehandelt, während europäische

Finanzinstitute mit dem niedrigeren Faktor von 0,9 hinterherhinken. Dies liegt

an einem höheren Vertrauen der Investoren in die Nachhaltigkeit der Erträge

nordamerikanischer Banken sowie an den regulatorischen und wirtschaftlichen

Herausforderungen in Europa.



Der aktuelle Banking Pulse stellt außerdem fest, dass europäische Banken über

eine stärkere Kapitalbasis verfügen, mit einer durchschnittlichen CET1-Quote von

14,5 % im Vergleich zu 13 % in Nordamerika. Dies ist bedingt durch strengere

regulatorische Anforderungen und eine geringere Ausschüttungsfähigkeit der

Erträge bei europäischen Banken. Die MREL-Quoten nordamerikanischer Banken

liegen mit 30 % um 6 % unter denen europäischer Banken.



Die Ergebnisse unterstreichen grundlegende Unterschiede in Struktur und

Prioritäten der Banken auf beiden Seiten des Atlantiks:



- Regulatorisches Umfeld: Nordamerikanische Banken arbeiten mit kapitalärmeren

Modellen und größerer Flexibilität bei der Renditegenerierung, während

europäische Banken strengeren Kapitalanforderungen und regulatorischen Kosten

ausgesetzt sind.

- Marktstruktur: Breitere Kreditspannen und höhere Gebühren in Nordamerika





