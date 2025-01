S&P 500 überrascht mit 37,61% Anstieg – DAX und MDAX schwächeln leicht

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 20.321,79 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,12%. Ähnlich verhält es sich mit dem MDAX, der bei 25.592,12 Punkten steht und um 0,14% nachgab. Auch der TecDAX zeigt eine negative Tendenz und fiel um 0,10% auf 3.489,63 Punkte. Im Gegensatz dazu konnte der SDAX einen leichten Anstieg verzeichnen und steht mit einem Plus von 0,14% bei 13.909,35 Punkten. Auf internationaler Ebene zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones bleibt stabil bei 42.602,89 Punkten, ohne Veränderung im Vergleich zum Vortag. Der S&P 500 hingegen erlebte einen außergewöhnlichen Anstieg von 37,61% und notiert nun bei 8.140,16 Punkten. Diese beeindruckende Performance des S&P 500 hebt sich deutlich von den eher verhaltenen Bewegungen der anderen Indizes ab. Insgesamt zeigt sich, dass die Märkte heute keine einheitliche Richtung finden, wobei insbesondere der S&P 500 mit seiner außergewöhnlichen Entwicklung heraussticht.Siemens Energy führt die DAX Topwerte mit einem Anstieg von 2.89% an, gefolgt von Commerzbank mit 2.64% und Heidelberg Materials, das um 2.12% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Münchener Rück einen Rückgang von -1.92%, während Zalando und RWE mit -2.32% und -2.49% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.Die AUTO1 Group sticht im MDAX mit einem beeindruckenden Plus von 6.55% hervor.HENSOLDT und Evotec folgen mit 3.84% und 3.24%.Auf der anderen Seite musste Delivery Hero einen Rückgang von -2.90% hinnehmen, während Wacker Chemie und Deutsche Lufthansa mit -3.61% und -4.14% ebenfalls schwächelten.Im SDAX zeigt die Alzchem Group mit 4.93% die beste Performance, gefolgt von Dt. Beteiligungs AG mit 4.13% und PNE, das um 3.55% zulegte.Medios fiel um -1.96%, während Springer Nature und SUESS MicroTec mit -3.00% und -6.68% deutliche Verluste verzeichneten.Im TecDAX sind HENSOLDT und PNE mit 3.84% und 3.55% unter den besten Werten, während Evotec mit 3.24% ebenfalls positiv abschneidet.Infineon Technologies musste einen Rückgang von -1.51% hinnehmen, während Carl Zeiss Meditec und SUESS MicroTec mit -2.24% und -6.68% ebenfalls zu den Verlierern zählen.Im Dow Jones führt Unitedhealth Group mit einem Anstieg von 2.00%, gefolgt von Coca-Cola mit 1.43% und 3M, das um 1.33% zulegte. Merck & Co verzeichnete einen Rückgang von -1.16%, während Walt Disney und Johnson & Johnson mit -1.46% und -2.71% ebenfalls negative Entwicklungen zeigten.Im S&P 500 hebt sich eBay mit einem Plus von 9.86% hervor, gefolgt von Boston Scientific mit 4.30% und CarMax, das um 3.55% zulegte.Walgreens Boots Alliance fiel um -4.65%, während Super Micro Computer und Enphase Energy mit -5.15% und -5.24% ebenfalls zu den Flopwerten gehören.