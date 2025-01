Erfolgreiche Series A Finanzierung trotz schwieriger Zeiten

--------------------------------------------------------------

Das Wiener Start-up HelloBello sorgt seit 2021 mit seinem innovativenErnährungskonzept für Hunde für Furore im Heimtiermarkt. Mit frisch gekochten,individuell abgestimmten Mahlzeiten in Lebensmittelqualität hat das Unternehmenbereits viele Hundehalter überzeugt. Trotz des angespannten wirtschaftlichenUmfelds gelang es HelloBello, in Österreich und Deutschland stark zu wachsen -nun stehen die Expansion in die Schweiz und der Ausbau des Vertriebs überPartner wie ausgewählte Zoofachhändler an.Das junge Unternehmen hat eben eine erfolgreiche Series A Finanzierungsrundeüber mehr als ? 4m abgeschlossen und sich damit eine beträchtliche Kapitalzufuhrgesichert. Dieser Schritt unterstreicht das Vertrauen in HelloBello sowie dasaußergewöhnliche Team. Zu den Investoren gehören namhafte Unternehmer wieMichael Hurnaus (Gründer von Tractive), Johann Hansmann und Hans PeterHaselsteiner. Unterstützt wird HelloBello nun auch vom aws Gründungsfonds sowieeinem Schweizer Family Office. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein dar fürdas Wachstum in neuen Märkten und die Weiterentwicklung der Produktpalette.Frische, individuell abgestimmte Mahlzeiten für gesunde HundeHelloBello bietet Hundebesitzern eine neue Art der Fütterung: Stattstandardisiertem Trocken- oder Nassfutter gibt es frisch gekochte, ausgewogeneMahlzeiten. Entwickelt wurden die Rezepte von spezialisierten Tierärztinnen, umden komplexen Nährstoffbedarf der Hunde ideal abzudecken. Dabei setzt dasStart-up auf regionale Zutaten, die schonend zubereitet und inLebensmittelqualität verarbeitet werden - ohne künstliche Zusätze, Zucker oderGentechnik.Ein von HelloBello entwickelter online Futterberater berechnet den individuellenNährstoffbedarf jedes Hundes auf Basis von Rasse, Gewicht, Aktivität undspeziellen Bedürfnissen. So bekommt jeder Hund genau das, was er braucht -bequem geliefert im praktischen Abonnement. Seit dem Marktstart hat HelloBellobereits knapp zwei Millionen Mahlzeiten gekocht und an seine Kundenausgeliefert.Veterinärmedizinisch erprobt - von Tierärztinnen empfohlenDie Tierärztin Eva Schmal-Filius war von Anfang an in die Entwicklung derRezepte eingebunden und ist überzeugt: "Frischfutter kann im Vergleich zuherkömmlichem Trocken- oder Nassfutter einen wesentlichen Unterschied für dieGesundheit eines Hundes machen. Die individuelle Rationsberechnung und diehochwertigen Zutaten fördern eine optimale Ernährung in jeder Lebensphase."Viele Hundebesitzer berichten, dass sie ihrem Hund das Beste bieten wollen, sichaber unsicher sind, wie sie die richtige Balance finden. HelloBello nimmt ihnendiese Sorge ab - und stellt sicher, dass der Vierbeiner gesund und glücklichbleibt.Das Erfolgsgeheimnis: Innovation und VertrauenMit einem starken Fokus auf Qualität und einer hohen Transparenz bei denInhaltsstoffen trifft HelloBello den Nerv der Zeit.Hundehalter wissen, wie wichtig eine ausgewogene und gesunde Ernährung für Ihrenvierbeinigen Freund ist. Bei der Herstellung des Frischfutters legt Hellobellobesonderen Wert auf Transparenz und bezieht Fleisch ausschließlich ausregionalen Betrieben in Bayern und Oberösterreich, um auch kurze Transportwegeund artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten. Selbst das Gemüse stammt vonlokalen Lieferanten.Im Rahmen des Investments betont Markus Jandrinitsch, Geschäftsführer des awsGründungsfonds: "Bei HelloBello haben uns nicht nur die überzeugenden Kennzahlenbeeindruckt, sondern vor allem die hohen Qualitäts- undNachhaltigkeitsstandards, die das Gründerteam an ihre Produkte anlegt. Mit ihremAngebot an Fresh-Frozen Futter hat sich HelloBello vielversprechend im starkwachsenden PetTech-Sektor positioniert. Wir freuen uns auf die weiteregemeinsame Reise mit unseren Co-Investoren."