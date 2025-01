Das ist Goldmans goldene Asien-Liste

Zusätzlich hat Goldman Sachs die japanische Sumitomo Mitsui Financial Group und das chinesische Unternehmen Sungrow Power Supply ebenfalls von seinerZusammenstellung gestrichen. Neu hinzugefügt wurden dagegen Kotobuki Spirits (Japan), JD.com (China) und Iluka Resources (Australien).

Hier sind die heißen Favoriten der goldenen Goldman-Liste:

Kotobuki Spirits

Goldman Sachs favorisiert Kotobuki Spirits aufgrund des "starken Wachstums, das durch die Markenstärke des Unternehmens getrieben wird". Das Unternehmen stellt hochwertige Süßwaren her, die vor allem an Flughäfen, in Kaufhäusern und Bahnhöfen mit hohem Fußgängerverkehr verkauft werden.

Analyst Norihiro Miyazaki erwartet, dass der Umsatz mit ausländischen Touristen in den nächsten Jahren um mindestens 30 Prozent steigen wird, insbesondere durch den Ausbau regionaler Flughäfen wie Fukuoka (2025) und Kansai (2026). Zudem hätten die Preise der Hauptmarken von Kotobuki in den letzten zehn Jahren um kumulativ 30 Prozent bis 40 Prozent zugelegt, was Miyazaki als Zeichen der starken Preissetzungsmacht des Unternehmens wertet.

Die Aktien von Kotobuki Spirits, die an der Börse in Tokio notiert sind, haben in den letzten zwölf Monaten rund 2,9 Prozent verloren. Goldman setzt ein 12-Monats-Kursziel von 2.800 Yen (17,71 US-Dollar), was ein Kurspotenzial von 37,9 Prozent bedeutet.

JD.com

Auch JD.com, der chinesische E-Commerce-Riese, wurde auf die Liste gesetzt. Goldman Sachs sieht Wachstumspotenzial und Spielraum für eine Neubewertung der Aktie.

Analyst Ronald Keung rechnet mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums ab dem vierten Quartal 2024, unterstützt durch politische Maßnahmen und niedrigere Beschaffungskosten.

Goldman setzt ein Kursziel von 181 Hongkong-Dollar (23,27 US-Dollar) und sieht damit ein Potenzial von 34,1 Prozent.

Iluka Resources

Goldman Sachs hat außerdem Iluka Resources aufgenommen, ein australisches Bergbauunternehmen, das durch starke freie Cashflows und Wachstumspotenzial im Bereich Seltene Erden überzeugt.

Iluka ist der weltgrößte Produzent von Zirkon, einem Rohstoff für Keramik und Chemikalien, mit einem Marktanteil von 30 Prozent. Analyst Paul Yong hebt außerdem hervor, dass Iluka ein bedeutender Produzent von hochwertigem TiO2-Feedstock ist, das in Farben verwendet wird. Yong sieht in Ilukas Projektpipeline großes Potenzial und prognostiziert eine Verdopplung des EBITDA bis 2028.

Goldman setzt ein Kursziel von 7,7 Australischen Dollar (4,79 US-Dollar), was ein Potenzial von fast 50 Prozent bedeutet.