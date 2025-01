Tesco im Aufwind, aber was steckt hinter dem Aktienrückgang?

Tesco meldete am Donnerstag, dass die Umsätze im dritten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen sind. Dieser Trend setzte sich auch in der Weihnachtszeit fort. Dennoch fielen die Tesco-Aktien in den frühen Handelsstunden in London um bis zu 3,2 Prozent, erholten sich aber zum Handelsschluß wieder. Im vergangenen Jahr stiegen die Aktien um mehr als 20 Prozent.

Tesco konnte in den letzten Monaten gegenüber seinen Wettbewerbern Boden gutmachen. Maßnahmen wie die Preisangleichung an Discounter wie Aldi und die Förderung des Clubcard-Treueprogramms zogen Kunden an. Zudem profitierte Tesco von Fehlern der Konkurrenz, insbesondere von Asda, das seit der Übernahme durch die Private-Equity-Firma TDR Capital Schwierigkeiten hat.