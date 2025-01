WDH/Austin an Ukraine-Unterstützer Dürfen jetzt nicht aufhören Vor dem Regierungswechsel in den USA hat der scheidende US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an die Ukraine-Unterstützerländer appelliert, dem von Russland angegriffenen Land weiter zu helfen. "Wir dürfen jetzt nicht aufhören", sagte Austin. "Die …