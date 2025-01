Sierra Madre erreicht die kommerzielle Produktion in der Guitarra-Mine

Vancouver, British Columbia, 09. Januar 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... ) freut sich bekannt zu geben, dass die volle kommerzielle Produktion im zu 100 % unternehmenseigenen Minenkomplex Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico am 1. Januar 2025 aufgenommen wurde. Die Aufbereitungsanlage, die Untertagemine und alle Aspekte des Betriebs sind nun seit 90 Tagen mit der aktuellen Kapazität von 500 nassen metrischen Tonnen pro Tag in Betrieb. Die monatlichen Gold- und Silberkonzentratlieferungen, die Konzentratbestände, die Lagerbestände an frisch abgebautem Material und die aus dem Verkauf erzielten Einnahmen sind allesamt erheblich gestiegen.