Die umfassendste Einzelhandelsmanagement-Plattform der Branche, unterstützt durch KI und kreative Zusammenarbeit

Diese bahnbrechende Aktualisierung der bewährten Lösung von Bamboo Rose umfasst eine Reihe fortschrittlicher Einzelhandelstechnologien, darunter Planung und Merchandising, kreative Zusammenarbeit, Produktentwicklung, Beschaffung, Lieferantenbeziehungsmanagement, Bestellmanagement und globales Handelsmanagement, die alle auf KI-gestützter Entscheidungsintelligenz basieren. Bamboo Rose wurde in der IDC MarketScape vom Dezember 2024 erneut als führend eingestuft: Weltweite PLM-Anbieterbewertung für Einzelhandel, Schuhe und Bekleidung 2024.

„Unsere Kunden haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie einen bewährten Technologiepartner für den Einzelhandel benötigen, der über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg einen konsistenten und eng integrierten Wert liefert. Wir haben in den letzten zwei Jahren hart daran gearbeitet und TotalPLM ist das Ergebnis dieser Bemühungen. Von der Planung und Ideenfindung über die Entwicklung und Beschaffung bis hin zu Einkauf und Logistik – wir freuen uns darauf, in der Branche führend zu sein und die Bedürfnisse unserer Kunden in jeder Phase ihrer digitalen Reise zu erfüllen", so Matt Stevens, Geschäftsführer von Bamboo Rose.

TotalPLM stellt drei zusätzliche Funktionen vor

Kreative Zusammenarbeit: BR-Create



Die neueste Komponente von TotalPLM ist BR-Create. Dieses neue, von VibeIQ betriebene Modul wird auf der NRF erstmals vorgestellt und stellt für Bamboo Rose einen bedeutenden Fortschritt dar.



„PLM-Systeme verbessern nachweislich die Effizienz und Flexibilität in der Lieferkette eines Einzelhändlers oder einer Marke", so Mark Harrop , Berater von WhichPLM. „Die strukturierten und wiederholbaren Prozesse, die diese Systeme effektiv machen, können jedoch auch zusätzliche Arbeit im Vorfeld bedeuten, bevor endgültige Entscheidungen getroffen werden. Durch die Partnerschaft zwischen Bamboo Rose und VibeIQ ermöglicht TotalPLM eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Händlern und Designern, bevor der PLM-Prozess beginnt. Dadurch erhalten Kunden die dringend benötigten Funktionen, um in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben."