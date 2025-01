Zittern um Support

Seit einem Verlaufshoch bei 25,87 US-Dollar aus Januar 2022 und einer vorausgegangenen und äußerst steilen Kursrallye sind die Kurse deutlich zurückgekommen, bis Ende selben Jahres ging es auf 10,61 US-Dollar zurück, in 2023 auf 9,63 US-Dollar und bis August letzten Jahres auf 9,49 Dollar. Genau an dieser Stelle notiert die Aktie erneut und kämpft um einen Boden in diesem Bereich. Im Erfolgsfall würden größere Signale entstehen, sobald sich eine der beiden Fraktionen endgültig durchsetzt.

Käufer noch leicht im Vorteil