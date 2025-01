UBS hebt Deutsche Telekom auf 'Buy' und Ziel auf 33 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Telekom nach einer Kursschwäche in den vergangenen Wochen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 33 Euro angehoben. Analyst Polo Tang sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem guten Einstiegszeitpunkt in ein Unternehmen, das einen wesentlichen Teil des operatives Gewinns in den USA einfahre. Die Telekom sei deshalb ein defensives Investment mit gewissen Chancen. Sein Kursziel erhöhte er wegen positiver Währungseffekte./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 16:02 / GMT