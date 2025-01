Grönland, Kanada, Panama: Spinnt Trump - oder...?!

Spinnt Donald Trump - oder ist die "Einverleibung" von Grönland, Kanada und Panama in die USA wirklich realistisch? Vor allem die Annexion von Grönland und Panama (Kanal) sind durchaus realistische Szenarien - nicht zufällig hat Trump daher explizit die Anwendung militärischer Gewalt, anders als im Fall von Kanada, nicht ausgeschlossen! All das richtet sich gegen den "System-Feind" China - aber das Reich der Mitte hat sowieso schlechte Perspektiven (Demografie, geplatzte Immobilien-Blase, Deflation). Von Europa leider gar nicht erst zu reden (Demografie, Überbürokratisierung, keine Zukunftsindustrien, ökonomischer Suizid durch extremistische Klima-Politik etc.). Aber auch die Großmacht USA hat ihre Achillesversen..

