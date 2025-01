Musk wirbt in X-Talk mit Weidel erneut für AfD

BERLIN (dpa-AFX) - Der US-Milliardär Elon Musk hat seine Wahlempfehlung für die AfD erneuert. "Nur die AfD kann Deutschland retten", sagte er im Online-Talk mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel auf seiner Plattform X. Wenn man unglücklich mit der Situation in seinem Land sei, müsse man für Veränderung ("change") stimmen, sagte Musk in dem auf Englisch geführten Gespräch. "Sonst wird es in Deutschland noch viel, viel schlimmer werden."

Schon vor einigen Wochen hatte sich Musk ähnlich auf seiner Internet-Plattform X geäußert und damit in Deutschland für Empörung im Bundestagswahlkampf gesorgt./ax/DP/he