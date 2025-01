WAHL 2025 CDU will härteres Vorgehen gegen Gewalt und Kriminalität Die CDU will Gewalt und schwere Kriminalität stärker bekämpfen und setzt dafür auf mehr Instrumente für die Behörden und eine härtere Linie in der Migrationspolitik. Die Menschen in Deutschland erwarteten zu Recht "einen starken Staat, der Recht und …