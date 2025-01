Saudi-Arabien übernimmt mit dem Start des ICRI-Sekretariats die Führung beim weltweiten Schutz der Korallenriffe

Die ICRI-Mitglieder bestätigten auf der 38. Generalversammlung im September 2024 die Führung des Königreichs für diese dreijährige Amtszeit und damit die Nachfolge der Vereinigten Staaten. Saudi-Arabien wird diese historische Rolle durch die Allgemeine Organisation für die Erhaltung der Korallenriffe und Schildkröten im Roten Meer (SHAMS) übernehmen. An der virtuellen Übergabezeremonie nahmen namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Botschafter Peter Thomson, der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für den Ozean, sowie Vertreter der IUCN, des UN-Umweltprogramms, der NOAA, des US-Außenministeriums und anderer angesehener Einrichtungen.

Korallenriffe, die 25 % der weltweiten marinen Artenvielfalt beherbergen, tragen jährlich schätzungsweise 9,9 Billionen US-Dollar an Waren und Dienstleistungen bei, was ihren immensen ökologischen und wirtschaftlichen Wert unterstreicht.

Die ICRI-Mitglieder arbeiten unter der Führung Saudi-Arabiens an der Entwicklung des Aktionsplans 2025-2027. Der Plan zielt darauf ab, die Mitgliedschaft auf 90 % der weltweiten Korallenriffe auszudehnen, ein widerstandsfähiges Riffmanagement in die globale Politik zu integrieren und die nationalen Biodiversitätsstrategien zu verbessern. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören die Ankurbelung der blauen Wirtschaft, die Verbesserung der Riffüberwachung mit innovativen Technologien und die Nutzung der Erkenntnisse aus der bevorstehenden Studie ‚Status of Coral Reefs of the World : 2025' Bericht. Weitere bemerkenswerte Initiativen sind die Einführung der ICRI-Jugendstrategie, die Stärkung der Zusammenarbeit in den Regionen Rotes Meer, Südasien und Ostafrika sowie die Sensibilisierung der Weltöffentlichkeit durch Großveranstaltungen wie die UN-Ozeankonferenz.