Das Center for Veterinary Medicine der FDA gewährt Innocan Pharma eine Gebührenbefreiung für 2025

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 9. Januar 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass das Center for Veterinary Medicine (CVM, Zentrum für Veterinärmedizin) der US-Aufsichtsbehörde FDA dem Unternehmen zum zweiten Mal in Folge eine Befreiung von der Sponsorengebühr für sein Produkt LPT-CBD (Liposome Platform Technology-Cannabidiol) gewährt hat.