Hisense stellt auf der CES 2025 bahnbrechende TV-Innovationen vor und bietet in Zusammenarbeit mit Pantone und Devialet herausragende audiovisuelle Qualität

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke im

Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat heute auf der CES 2025

seine neuesten Fortschritte in der Displaytechnologie vorgestellt und unter

anderem spannende Kooperationen mit Pantone und Devialet bekannt gegeben. Die

Partnerschaften werden die Premium-TV- und Laser-TV-Produktlinien von Hisense

bereichern, indem sie in den kommenden Monaten eine außergewöhnliche

Bildqualität mit Pantone-Validierung liefern und das renommierte Audio-Know-how

von Devialet für ein unvergleichliches, immersives Unterhaltungserlebnis

integrieren.



Von den neuesten TriChroma LED-Fernsehern bis hin zu den revolutionären

MicroLED-Displays und Laser-TV-Innovationen definiert Hisense die Grenzen des

visuellen und akustischen Erlebnisses neu und bietet Verbrauchern auf der ganzen

Welt ein unvergleichliches neues TV-Erlebnis.





RGB Local Dimming Display-Technologie zeigt die Zukunft der Display-InnovationHisense hat seinen 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher vorgestellt, der mit derfortschrittlichen RGB Local Dimming Display-Technologie mit unabhängigen roten,grünen und blauen LED-Chips ausgestattet ist und eine überragende Farbpräzisionund eine bis zu 97%ige Abdeckung des BT.2020-Farbraums bietet. EineSpitzenhelligkeit von 10.000 Nits bietet lebendige Farben, tiefen Kontrast undaußergewöhnliche Klarheit. Der Fernseher ist mit der Hi-View AI Engine X vonHisense ausgestattet und optimiert jedes Bild mit KI-gesteuerten Funktionen wieAI Peak Brightness, AI RGB Local Dimming und AI Banding Smoother und sorgt sofür dynamische Kontrast-, Helligkeits- und Farbanpassungen in Echtzeit für einlebendiges, lebensechtes Bild.Der 116-Zoll-TriChroma-LED-Fernseher ist mit einem6.2.2-Mehrkanal-Surround-Sound-System ausgestattet, das Dolby Atmos- und DTSVirtual X-Technologien für ein beeindruckendes Klangerlebnis integriert. AISound Optimization passt den Klang an den Inhalt an, egal ob es sich um klareDialoge oder dynamische Actionszenen handelt, und setzt damit neue Maßstäbe fürHeimkinoerlebnisse, die sowohl kinoreife Bilder als auch hochgradigbeeindruckenden Klang bieten.Neudefinition der Display-Innovation durch MicroLED-TechnologieHisense stellte außerdem das weltweit erste verbraucherfreundliche136-Zoll-MicroLED-Display vor und setzte damit einen wichtigen Meilenstein inder zugänglichen, hochmodernen Display-Technologie. Mit über 24,88 Millionenselbstleuchtenden LEDs bietet dieser Fernseher unglaubliche Klarheit und