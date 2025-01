REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zu Musk/Weidel:

"Das X-Gespräch zwischen Tech-Milliardär Elon Musk und AfD-Chefin Alice Weidel verschafft der Partei Aufmerksamkeit. Aber auch Popularität? Die Wähler der Rechtspopulisten sind nicht bekannt als Anhänger von Amerikanern, Superreichen und Elektroautos. Eine größere Schnittmenge gibt es bei der Ablehnung von Klimaschutz, Migration und Regulierung der Wirtschaft durch den Staat. Darum dürfte es auch Musk gehen. Der Tesla-Gründer und Twitter-Käufer profitiert von liberalen Gesetzen zugunsten autonomer Fahrzeuge und sozialer Netzwerke. In den USA dient Musks politisches Engagement für Trump seinen wirtschaftlichen Interessen. In Deutschland ist sein Einsatz für die AfD dagegen unklug, denn die Partei wird bis auf Weiteres an keiner Bundesregierung beteiligt sein. Es sei denn, der Unternehmer verfolgt eine politische Agenda: zum Beispiel einen Rechtsruck im Westen. Zuzutrauen wäre das dem Exzentriker."/yyzz/DP/men