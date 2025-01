Grüne wollen Familien um rund 1.000 Euro im Jahr entlasten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen Familien um rund 1.000 Euro im Jahr entlasten. Erreichen will die Partei dies durch günstigeren Strom, preiswerte Mobilität und eine steuerliche Entlastung der breiten Bevölkerung, wie aus einem dreiseitigen Beschlusspapier des Grünen-Bundesvorstands hervorgeht, über das die "Rheinische Post" berichtet. Das Papier liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Man habe den Strom durch den Ausbau der erneuerbaren Energien "sauber" gemacht. "Nun machen wir den Strom für alle günstig, indem wir die Stromsteuer und die Netzentgelte weitgehend aus den Kosten herausnehmen. Eine vierköpfige Familie spart so durch günstigen Strom ungefähr 400 Euro im Jahr", heißt es in dem Papier. Daneben wollen die Grünen den alten Preis des Deutschland-Tickets von 49 Euro garantieren. Eine vierköpfige Familie könne so durch günstige Mobilität rund 430 Euro im Jahr sparen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen kostenfrei mitfahren.