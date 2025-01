MedMira erhält Prüfgenehmigung für seinen Multiplo Complete Syphilis (TP/nTP) Antikörpertest

Die bevorstehenden Studien werden von REACH Nexus am MAP Centre for Urban Health Solutions am St. Michael's Hospital (Unity Health Toronto) geleitet und vom Canadian Institute of Health Research (CIHR) und Indigenous Services Canada (ISC) finanziert.

Die Genehmigung der ITA ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Zulassung des Multiplo Complete Syphilis (TP/nTP) Antikörper-Tests und zur Einführung auf dem kanadischen Markt. MedMira bietet den einzigen kommerziell erhältlichen kombinierten Screening- und Bestätigungstest an, der in weniger als 3 Minuten (von der Einstichprobe bis zum leicht ablesbaren Ergebnis) aktive Syphilis nachweisen kann. Der Multiplo TP/nTP-Test weist sowohl treponemale (TP) als auch nicht-treponemale (nTP) Syphilis-Antikörper in einem einzigen Diagnoseinstrument nach, das auf Biomarker abzielt, die sowohl mit aktiven als auch mit früheren Syphilisfällen in Verbindung gebracht werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Syphilistests ist der Multiplo Complete Syphilis (TP/nTP) Antibody Test ein benutzerfreundliches und langlebiges Diagnosewerkzeug, das den dringenden Bedarf an genaueren und kostengünstigeren Optionen zur Unterstützung von Gesundheitsdienstleistern beim Testen und Behandeln von Syphilis erfüllt

"Frühere Studien von REACH Nexus bei MAP haben die hohe Qualität und Flexibilität unserer Produkte bewiesen. Dies führte zur jüngsten Testgenehmigung und ermöglicht es MedMira, dieses dringend benötigte Produkt näher an den kanadischen Markt heranzuführen. Ohne das Forschungsteam von MAP und die Finanzierung durch das CIHR könnten die Kanadier nicht von diesem wichtigen Test profitieren. Wir sind dankbar für die Unterstützung und glauben an unsere Technologie und Produkte", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Unser Multiplo TP/nTP ist einzigartig, und es gibt keine vergleichbare Testlösung, die unsere Geschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz bieten kann. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine wunderbare Ergänzung für das kanadische Gesundheitswesen ist und es den Gesundheitsdienstleistern ermöglichen wird, in Fällen aktiver Syphilis-Infektionen schnell zu handeln und gleichzeitig das gesamte System finanziell zu entlasten."