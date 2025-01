Am EMA 200 festgefahren

Die weltweiten Fördermengen haben in den letzten Tagen ein Stück weit abgenommen und zu einem erfolgreichen Test es EMA 200 geführt. Eine weitere Verknappung könnte den entscheidenden Impuls für einen nachhaltigen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend liefern, Wochenschlusskurse oberhalb von 78,75 US-Dollar würden erste Hinweise dafür liefern. In der Folge könnten im Anschluss Preise von 81,12 und darüber 82,50 US-Dollar bei Brent zu sehen sein und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite bildet der Bereich um den EMA 50 bei 74,21 US-Dollar (steigend) eine vergleichsweise solide Unterstützung. Erst darunter werden sukzessive Abschläge auf rund 70,00 US-Dollar erwartet.

Fazit

Sobald Brent einen Wochenschlusskurs oberhalb von 78,75 US-Dollar aufweist, können erst Lang-Positionen mit einem Ziel bei 82,50 US-Dollar beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VG1TSR aufgebaut werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 100 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,92 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 75,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aber noch nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,20 Euro ableiten. Als Anlagehorizont müssten aber gut einige Wochen an Zeit eingeplant werden.