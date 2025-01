Kursentwicklung könnte noch Folgen haben

Als NVIDIA bei 152,89 US-Dollar Ende November ihr bisheriges Rekordhoch markiert hatte, kam es zu einer gesunden Konsolidierung zurück auf das Unterstützungsniveau und die Zwischenhochs aus Ende August um 130,00 US-Dollar. Anfänglich bildete sich eine bullische Flagge und wurde sogar regelkonform auf der Oberseite zu Beginn dieses Jahres aufgelöst. Just an den Vorgängerhochs traten Käufer jedoch in einen Streik ein, das Papier fiel wieder auf seine Vorgängerhochs aus Juni letzten Jahres zurück. Das nun etablierte Doppelhoch dürfte allerdings erst bei einem Kursrutsch unter die jüngsten Konsolidierungstiefs aus Mitte Dezember von unter 126,86 US-Dollar aktiviert werden und würde in der Folge Korrekturpotenzial auf 123,10 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 117,74 US-Dollar auslösen. Aktuell befindet sich der Wert aber noch in einer neutralen Handelsspanne. Um mittelfristig Kurspotenzial auf 173,40 US-Dollar auszulösen, bedarf es eines nachhaltigen und vor allem eindeutigen Kurssprungs über die bisherigen Rekordstände von 153,13 US-Dollar.

Trading-Strategie: