Das sind die neuen Handelsmarken

Um Kurspotenzial zurück an das Dezemberzwischenhoch bei 57,23 Euro und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 59,26 Euro freizusetzen, müsste zunächst der seit Mitte Dezember laufende Abwärtstrend durch einen Kurssprung mindestens über 55,25 Euro überwunden werden. Nur in einem derartigen Szenario dürften wieder genügend Kapitalzuflüsse für einen derartigen Aufschwung sorgen. Bis zu den Januartiefs von 52,01 Euro bleibt der Wert dagegen als neutral zu bewerten. Darunter allerdings dürften sich größere Abschläge zunächst auf die Vorgängertiefs bei 50,75 Euro manifestieren, möglich wäre auch ein Test der Verlaufstiefs aus 2022 bei 50,19 Euro bei einer derartigen Entwicklung.

Trading-Strategie: