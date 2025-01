"Kaufen!" – Warum jetzt auch diese Analysten auf BioNTech setzen!

Zwar wurde es im Dezember etwas ruhiger um die Aktie, nach dem Jahreswechsel gelang ihr jedoch ein weiteres Mehrjahreshoch – zumindest im Euro-notierten XETRA-Handel. Steigende Infektionszahlen auf der Nordhalbkugel, insbesondere aber in den USA haben für Interesse an Impfstoff-Aktien gesorgt .

Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech startet mit viel Schwung in das neue Börsenjahr. Markierten die Anteile in 2024 noch ein Mehrjahrestief, konnte sie dank einer starken Rallye im Herbst auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren klettern.

Tipp aus der Redaktion: Der weltweite Markt für Krebsmedikamente verzeichnet ein stetiges Wachstum und soll bis 2029 auf 244 Milliarden Euro anwachsen. Fordern Sie jetzt unseren neuen kostenlosen Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien durchstarten und zu Ihrem Börsenerfolg in 2025 beitragen könnten!

Truist empfiehlt zum Kauf – mit einem der höchsten Kursziele!

Vor dem Wochenende könnten die Anteile erneut gefragt sein, denn mit Truist Financial hat sich ein weiteres Bank- und Research-Haus positiv zu BioNTech geäußert.

Die Analysten, die bislang über kein Rating zur Aktie verfügten, haben die Mainzer mit "Kaufen" bewertet und sehen den fairen Wert der Anteile bei 172 US-Dollar. Das ist eines der derzeit höchsten Kursziele für BioNTech und impliziert ein Aufwärtspotenzial von 41 Prozent.

Im Mittel liegt der von Experten als fair betrachtete Wert bei 137,21 US-Dollar, was um 12 Prozent unter dem Schlusskurs vom Mittwoch liegt – aufgrund des Staatsbegräbnisses von Ex-Präsident Jimmy Carter fand am Donnerstag in den USA kein Handel statt.

Krebsforschung dürfte in den Vordergrund rücken

Zur Kaufempfehlung hat sich Truist Securities entschlossen, weil BioNTech nach Einschätzung der Experten ein Krebsforschungsunternehmen sei, "auch wenn es der COVID-Impfstoff (Comirnaty) war, der das Unternehmen zu hoher Markenbekanntheit verholfen hat."

Da die Corona-Pandemie nun hinter den Anlegern liege, rücke nun die Krebsforschungspipeline des Unternehmens in den Vordergrund des Marktes, so die Analysten weiter. Diese sei in den vergangenen Jahren nur wenig beachtet worden. Erst in 2024 – mit einem wichtigen Forschungsdurchbruch – hätten die Unternehmenswerte für Aufsehen gesorgt.

2025 könne nun das Jahr werden, in dem diese infolge weiterer Studiendaten auch angemessen bewertet werden. Deshalb sei die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer Kauf.

Aktie vor wichtiger Widerstandsmarke

Am Handelsplatz Lang & Schwarz verzeichnete die Aktie im frühen Handel Gewinne von rund einem Prozent. Damit können die Verluste vom Mittwoch teilweise wettgemacht werden. Gegenüber dem Jahreswechsel steht so ein Plus von bereits 7 Prozent zu Buche.

Entscheidend für den weiteren Kursverlauf dürfte im US-Handel die Marke von 130 US-Dollar werden, hier liegt ein wichtiger Widerstand, der BioNTech von einem weiteren Mehrjahreshoch und damit einem Kaufsignal trennt. Der aktuell starke Trend spricht jedoch für einen Ausbruch nach oben – 120-Prozent-Chance inklusive!

Fazit: Die Pipeline gibt es aktuell zum Schnäppchenpreis

BioNTech erhält seit Kurzem wieder verstärkt Aufmerksamkeit. Die hat der Aktie nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Dabei sind sowohl der Anstieg in den vergangenen Monaten als auch der Umschwung bei den Analysten bemerkenswert, die die Aktie vor einem halben Jahr noch mehrheitlich zum Halten, inzwischen aber mit einer deutlichen Mehrheit zum Kaufen empfehlen.

Nach dem Rückgang der Erlöse aus COVID-Impfstoffen wirtschaftet BioNTech derzeit nicht profitabel. Die Barreserve in Höhe von 18,6 Milliarden US-Dollar macht derzeit aber rund 60 Prozent des Börsenwertes aus. Damit ist das vorhandene Geschäft sowie die starke Pipeline des Unternehmens mit 11,5 Milliarden US-Dollar bewertet – ein Schnäppchen, sollte BioNTech die Zulassung eines Blockbuster-Medikaments gelingen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 119,1EUR auf Tradegate (10. Januar 2025, 09:08 Uhr) gehandelt.

Gewinner im Megamarkt 3 Biotech-Aktien mit Blockbuster-Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!