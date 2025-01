Aktien Asien/Pazifik Schluss Verluste - Renditeanstieg in China belastet Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag weiter nachgegeben. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag herrschte damit Vorsicht an den Märkten. Auch auf Wochensicht lagen die Börsen der Region Asien-Pazifik im Minus. Den …