NCCN nimmt an internationalem Treffen zur Verbesserung der Krebsversorgung im Nahen Osten und Nordafrika teil

RIYADH, Saudi-Arabien, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN)-eine globale gemeinnützige Allianz führender Krebszentren- nimmt ab heute an einem zweitägigen Treffen im Regionalen Koordinationszentrum des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA)-NCCN teil. Das regionale Koordinierungszentrum MENA-NCCN wird vom Gesundheitsministerium der Nationalgarde in Riad, Saudi-Arabien, unterstützt. Dieses Büro, das von Dr. Kanan Al Shammari geleitet wird, arbeitet seit 2014 eng mit dem NCCN zusammen, um die Anpassung von Qualitätsrichtlinien und den Wissensaustausch sicherzustellen.

Zweitägiges Symposium in Riad, Saudi-Arabien, bringt führende Onkologieexperten aus der gesamten MENA-Region zusammen, um aktuelle Behandlungsempfehlungen zu besprechen.

Während der internationalen Tagung werden Experten aus der gesamten Region neue und aktualisierte NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien) vorstellen: MENA-Ausgaben und ausgewählte Themen, die Fortschritte, Herausforderungen und Chancen in der MENA-Region aufzeigen. Die NCCN-Leitlinien bieten evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für Krebsprävention, -vorsorge, -behandlung und -begleitung. NCCN-Richtlinien: In den MENA-Ausgaben werden diese bewährten Verfahren auf die besonderen lokalen/regionalen Gegebenheiten zugeschnitten.

NCCN-Richtlinien: Die MENA-Ausgaben sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/global oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines App.

"Dieses Treffen stellt eine wichtige Gelegenheit dar, globale Standards in der Krebsbehandlung mit regionalem Fachwissen zu verknüpfen, um gerechtere und effektivere Behandlungsergebnisse für die Menschen in der MENA-Region zu gewährleisten", sagte Dr. Al Shammari. "Das NCCN kann auf ein bedeutendes Erbe bei der Verbesserung der Krebsbehandlung weltweit zurückblicken. Wir freuen uns, gemeinsam daran zu arbeiten, die Auswirkungen des medizinischen Fortschritts zu fördern, damit krebskranke Menschen und ihre Angehörigen in unserer Region ein besseres Leben führen können."