Deutsche Telekom nehmen Kurs auf Mehrjahreshoch - UBS positiv

Unter diesem Trendindikator, der aktuell bei 29,49 Euro verläuft, waren sie während ihrer jüngsten Korrektur vom Hoch seit 2001 gefallen. Am Freitagvormittag kosteten die Aktien zuletzt 29,55 Euro und damit ein Prozent mehr als tags zuvor.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung durch die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Deutschen Telekom am Freitag zurück über ihre 21-Tage-Linie getrieben.

UBS-Analyst Polo Tang hob das Kursziel von 31 auf 33 Euro an und sieht damit noch Spielraum über das im Dezember erreichte Mehrjahreshoch hinaus. Entsprechend stuft er die Papiere nun mit "Buy" ein, statt mit "Neutral".

Der Experte sieht einen guten Einstiegszeitpunkt in ein Unternehmen, das einen wesentlichen Teil des operativen Gewinns in den USA einfährt. Dort ist die Tochter T-Mobile US ein Platzhirsch./mis/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 29,74 auf Tradegate (10. Januar 2025, 09:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,07 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 148,25 Mrd.. Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +4,41 %/+44,83 % bedeutet.