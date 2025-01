KI-Boom treibt Taiwan Semiconductor zu Rekordumsätzen!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd ADR!

Für das Gesamtjahr 2024 erreichte TSMC einen Umsatz von 2,9 Billionen Taiwan-Dollar (85 Milliarden Euro)– das höchste Jahresergebnis seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 1994.

TSMC stellt Halbleiter für einige der größten Unternehmen der Welt her, darunter Apple und Nvidia. Das Unternehmen gilt als der technologisch fortschrittlichste Chiphersteller der Welt, da es führende Halbleitertechnologien herstellt. Die starke Nachfrage nach KI-Chips, insbesondere von Nvidia, sowie die kontinuierliche Verbesserung von Smartphone-Chips haben das Wachstum zusätzlich beflügelt.

"TSMC hat erheblich von der starken Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz profitiert", sagte Brady Wang, Associate Director bei Counterpoint Research, gegenüber CNBC.

Grafikprozessoren (GPUs) für KI-Anwendungen, wie die von Nvidia entwickelten, sowie andere KI-Chips treiben diese Nachfrage, so Wang weiter.

Die an der Börse in Taiwan notierten Aktien von TSMC sind in den letzten 12 Monaten um 88 Prozent gestiegen.

Auch andere Unternehmen profitieren vom KI-Boom: Foxconn, das unter anderem Apples iPhones zusammenbaut, meldete in dieser Woche seinen höchsten Quartalsumsatz aller Zeiten, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach KI-Servern. Microsoft hat im Januar angekündigt, bis Juni 2025 80 Milliarden US-Dollar in den Bau von Rechenzentren zu investieren, die KI-Workloads bewältigen können.

