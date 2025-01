Öffentliches Finanzierungsdefizit steigt im 1. bis 3. Quartal 2024 auf 108 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) -



- Defizite der Gemeinden und der Sozialversicherung gegenüber dem

Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt

- Bund, Gemeinden sowie Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung deutlich im

Minus - Länder nach Überschuss im Vorjahreszeitraum ebenfalls defizitär



Der Öffentliche Gesamthaushalt hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024

rund 5,9 % mehr ausgegeben und rund 5,1 % mehr eingenommen als im

Vorjahreszeitraum: Einnahmen von 1 405,8 Milliarden Euro standen Ausgaben von 1

513,3 Milliarden Euro gegenüber. Damit verzeichneten die Kern- und

Extrahaushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung in den ersten

drei Quartalen 2024 ein - in Abgrenzung der Finanzstatistik errechnetes -

Finanzierungsdefizit von rund 108 Milliarden Euro. Damit war das Defizit rund

16,1 Milliarden Euro höher als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik

weiter mitteilt, verzeichneten alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts -

Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung - ein Minus. Zwar trug der Bund

wie schon seit 2020 den größten Anteil des Gesamtdefizits, jedoch sind die

Finanzierungsdefizite vor allem bei den Gemeinden, aber auch bei den Ländern und

der Sozialversicherung gewachsen.







Jahres 2024 rund 1 200,4 Milliarden Euro eingenommen (+4,3 %). Kräftig wuchsen

hier die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung (+7,0 %) und die Einnahmen aus

der Abgeltungsteuer. Letztere nahmen wegen des gestiegenen Zinsniveaus mit 6,1

Milliarden Euro etwa das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes ein (+146,5 %).



Beim Bund spiegeln sich unter anderem Verkäufe von Beteiligungen an der



aus Veräußerungen von Beteiligungen um 4,7 Milliarden Euro. Zugleich stiegen die

Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen um 3,5 Milliarden Euro, maßgeblich

durch die Aufstockung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG.



Aufnahme von ÖPNV-Einheiten in den Gesamthaushalt sorgt für Sondereffekte



Wegen der Einführung des Deutschlandtickets und der damit verbundenen größeren

Abhängigkeit von öffentlichen Zuweisungen wurden ab dem 2. Quartal 2023 etwa 440

Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als Extrahaushalte in

den Öffentlichen Gesamthaushalt einbezogen. Das Hinzurechnen der Ausgaben und

Einnahmen dieser Einheiten sorgte für Sondereffekte: Überproportional gestiegene

Personal- und Sachausgaben bei zugleich höheren "sonstigen laufenden Einnahmen" Seite 2 ► Seite 1 von 2





