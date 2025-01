Wie PropTrading Deutschland erobert

Deutschland (ots) - Trading an der Börse ist für viele ein Traum - doch oft

scheitert es am nötigen Kapital. Genau hier setzt die Funded Unicorn GmbH

(https://fundedunicorn.com/) mit einem innovativen Modell an. Unter der Leitung

von Thomas Hartmann bietet das Unternehmen Tradern die Möglichkeit, mit

Unterstützung von Fremdkapital ihre Strategien am Markt zu erproben. Der Fokus

liegt dabei auf einem transparenten Ansatz, der Chancen schafft und Vertrauen

aufbaut.



PropTrading bei Funded Unicorn: Klarer Ablauf, faire Bedingungen







einfachen Prinzip: Trader stellen ihre Strategien auf die Probe, während das

Unternehmen den Zugang zu Kapital bietet. Der Einstieg erfolgt durch eine

Challenge , bei der ein vordefiniertes Gewinnziel erreicht werden muss. Gelingt

dies, erhalten die Trader Zugang zu einem sogenannten "funded Konto", mit dem

sie unter echten Marktbedingungen handeln können.



Dieser Ansatz erlaubt es Tradern, ihre Strategien zu testen und zu skalieren -

ohne großes finanzielles Risiko. Die Gewinnbeteiligung erfolgt zu fairen

Bedingungen und gibt Tradern die Möglichkeit, erfolgreiches Handeln zu belohnen.



Transparenz schafft Vertrauen



Funded Unicorn legt besonderen Wert auf Transparenz und faire Bedingungen. Im

Gegensatz zu vielen Wettbewerbern betont das Unternehmen, dass Trades direkt an

die Märkte weitergeleitet werden. Dies gewährleistet, dass Ergebnisse auf realen

Marktbewegungen basieren.



"Wir möchten Tradern eine echte Chance bieten und stellen sicher, dass unsere

Plattform die Rahmenbedingungen schafft, die für Erfolg notwendig sind", erklärt

Thomas Hartmann, Gründer der Funded Unicorn GmbH. Dieses Geschäftsmodell setzt

auf Partnerschaft: Das Unternehmen profitiert langfristig nur dann, wenn auch

die Trader erfolgreich handeln.



Ein Umfeld für langfristigen Erfolg



Die Funded Unicorn GmbH (https://fundedunicorn.com/) richtet sich sowohl an

erfahrene Trader als auch an Einsteiger mit soliden Strategien. Der Einstieg ist

unkompliziert gestaltet, und die Plattform bietet ein Umfeld, in dem sich Trader

ganz auf ihre Strategien konzentrieren können. Durch die Kombination aus realen

Marktbedingungen und individuellen Handlungsmöglichkeiten entsteht eine solide

Grundlage für nachhaltigen Erfolg.



Die Möglichkeit, auf Fremdkapital zuzugreifen, schafft Chancen, die für viele

Trader sonst unerreichbar blieben. Funded Unicorn stellt dabei sicher, dass der

Prozess klar, verständlich und vor allem transparent bleibt.



Eine Vision für die Zukunft



Hinter Funded Unicorn steht eine klare Mission: Tradern den Zugang zu Kapital zu

ermöglichen und so die Welt des PropTradings nachhaltig zu verändern. Die

Plattform setzt auf eine partnerschaftliche Philosophie, die langfristigen

Erfolg für beide Seiten in den Mittelpunkt stellt.



Die Teilnahme an der World of Trading Messe 2024 zeigt den klaren Expansionskurs

des Unternehmens. Funded Unicorn möchte nicht nur in Deutschland, sondern

europaweit ein verlässlicher Partner für Trader werden.



Trading mit Chancen statt Hürden



Die Funded Unicorn bietet Tradern ein transparentes, strukturiertes und

chancenorientiertes Modell, um erfolgreich am Markt zu agieren. Wer seine

Strategien unter realen Bedingungen testen und auf das nächste Level heben

möchte, findet hier die passenden Rahmenbedingungen.



Mehr Informationen zu den Möglichkeiten von Funded Unicorn gibt es hier: Funded

Unicorn GmbH (https://fundedunicorn.com/) .



Pressekontakt:



Funded Unicorn GmbH

Telefon: +49 72127664596

E-Mail: mailto:info@fundedunicorn.com

Website: https://fundedunicorn.com



