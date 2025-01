2025: Aufholjagd der deutschen Werte?

Der DAX ist jedenfalls stark in das neue Jahr gestartet. Er konnte gegenüber dem Schlusskurs 2024 um 2,11 % zulegen. Damit fällt die Kursentwicklung in Deutschland deutlich besser aus als in den USA. Und genau davon profitiert das Depot des Börse-Intern Premium, weil wir ausschließlich günstig bewertete deutsche Aktien und zugleich eine Short-Position auf den hoch bewerteten und charttechnisch massiv überkauften Nasdaq 100 besitzen. Dadurch konnte das Depot trotz einer aktuellen Investitionsquote von nur 66 %, also lediglich zwei Dritteln, seit Jahresbeginn immerhin um 0,62 % zulegen.

Pulver trocken halten für eine Korrektur

Die Investitionsquote ist relativ gering, weil ich mit einer größeren Korrektur oder zumindest Konsolidierung der US-Märkte rechne. Und eine solche dürfte auch tendenziell unsere heimischen Werte belasten. Daher halte ich noch etwas Pulver trocken, um bei günstigeren Kursen Schnäppchenkäufe tätigen zu können.

Zu früh auf eine Korrektur gewartet

Eine Korrektur hatte ich auch schon im vergangenen Jahr erwartet. Vor allem hatte ich 2024 nicht mit einem erneuten extrem starken Anstieg der US-Technologieaktien gerechnet, da diese bereits im Jahr zuvor besonders stark zugelegt hatten. Der Nasdaq 100 gewann 2024 jedoch rund 26 % (im Hoch waren es sogar mehr als 31 %), was nach dem bereits extrem starken Anstieg von fast 54 % im Vorjahr 2023 sicherlich nicht zu erwarten war. Und daher hat das Börse-Intern Premium-Depot zuletzt schlechter abgeschnitten als der Gesamtmarkt.

Wie stark war der Gesamtmarkt wirklich?

Wobei der Gesamtmarkt für das Jahr 2024 nicht unbedingt repräsentativ ist. Denn wie Sie aus meinen vorangegangenen Analysen oder anderen Quellen wahrscheinlich wissen, wurden die Märkte nur von einigen großen Werten nach oben gezogen (Stichwort: Magnificent 7). Tatsächlich war 2024 daher eher ein sehr gemischtes und durch eine extreme Schieflage ein äußerst herausforderndes Aktienjahr.

Seite 2 ► Seite 1 von 2