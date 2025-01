Airbus verteidigt Spitzenposition trotz verfehltem Auslieferungsziel

Das Unternehmen verfehlte knapp sein Ziel von 770 Auslieferungen, was es auf anhaltende Probleme in den globalen Lieferketten zurückführte. Der Rückgang betreffe vor allem kleinere A220-Modelle, während die größeren Jets den Erwartungen entsprächen, erklärte Jefferies-Analystin Chloe Lemarie.

Obwohl Boeing seine Jahreszahlen für 2024 noch nicht veröffentlicht hat, ist so gut wie klar, dass der US-Konkurrent hinter Airbus zurückbleiben wird. Behördliche Einschränkungen nach einem Triebwerksausfall und ein langsamer Anlauf der Produktion haben die Lücke zwischen den beiden Herstellern vergrößert. Airbus meldete 826 Nettoaufträge nach Stornierungen, ein Rückgang von 61 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2023. Boeing verzeichnete bis Ende November 370 Nettoaufträge.

Blick auf Produktionsziele

Airbus plant, bis 2027 die Produktionsrate für Single-Aisle-Jets der A320-Familie auf 75 pro Monat zu steigern. Derzeit liegt die Produktion bei knapp 60 Jets monatlich, gegenüber etwa 50 vor einem Jahr. "Wir sind zuversichtlich, das Ziel zu erreichen, aber es bleibt viel Arbeit in der Optimierung der Lieferketten", sagte Scherer.

Die Auslieferungen der Großraumflugzeuge A350 gingen 2024 um 11 Prozent zurück. Die Zahlen des Vorjahres wurden durch den Abverkauf von Flugzeugen gestützt, die aufgrund von Sanktionen gegen Russland und einem Rechtsstreit mit Qatar Airways auf Halde lagen. Scherer betonte jedoch, dass die zugrunde liegende Produktion der A350 gestiegen sei.

Fazit

Trotz Herausforderungen in den Lieferketten und einem verlangsamten Wachstum bleibt Airbus weiterhin führend in der Branche. Mit ambitionierten Produktionszielen und einer stärkeren Fokussierung auf Lieferkettenoptimierung strebt das Unternehmen eine nachhaltige Erholung und Marktführerschaft in den kommenden Jahren an. Das Flugzeugbauer scheint auf einem guten Weg zu sein, wirft man einen Blick auf den Aktienkurs. In den vergangenen drei Monaten stieg die DAX-Aktie über 20 Prozent:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion