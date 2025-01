Müssen volkswirtschaftliche Substanz erhalten

HAMBURG (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz versucht, Zweifel an der Finanzierbarkeit der von CDU und CSU nach einem Sieg bei der Bundestagswahl geplanten großen Steuerreform zu zerstreuen. "Zunächst einmal bezahlen die Steuern die Unternehmen, die Erträge erwirtschaften", sagte der CDU-Chef in einer Gesprächsrunde mit rund 25 Mandatsträgerinnen aus Kreis-, Landes- und Bundesebene in Hamburg vor Beginn der Winterklausur der CDU-Spitze. Daher stelle sich vor allem die Frage: "Haben wir diese Unternehmen in den nächsten Jahren noch in Deutschland oder verlieren wir die Substanz, die volkswirtschaftliche Substanz?"

An dem Treffen nahmen auch Kandidatinnen für die Bundestagswahl am 23. Februar und die Hamburger Bürgerschaftswahl am 2. März teil.