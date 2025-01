Umfrage Habeck und Merz bei K-Frage gleichauf Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl hat Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck in einer Umfrage in der Wählergunst gleichgezogen mit Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU). Auf die Frage, wen man von den vier Kanzlerkandidaten am liebsten als …