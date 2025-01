"Erbärmlicher Aktienkurs" "Nikola ist nicht mehr zu retten" – so warnt Gründer Milton die Aktionäre! Die Wasserstoff-Aktie hat am Mittwoch ein neues Rekordtief erreicht, was nur zum Teil auf eine Verzögerung der Verkaufszahlen zurückzuführen ist. Vorhang auf für Gründer Trevor Milton!